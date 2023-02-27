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"Динамо" завершило тренировочные сборы в Турции: как гранд доберется до Киева

Фото: Александр Караваев с одноклубниками в аэропорту (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Основа и юношеская команда киевского "Динамо" завершили в турецкой Анталье подготовку ко второй части сезона 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Учебно-тренировочный сбор отечественного гранда продолжался с 20 января. Подопечные Мирчи Луческу и Игоря Костюка чередовали тренировки и контрольные поединки.

В понедельник утром "динамовцы" вылетели из Антальи в Кишинев. Из молдовской столицы футболисты поедут в Киев на автобусах. На клубной базе в Вите-Литовской киевляне завершат подготовку к старту второго круга Премьер-лиги – 3 марта юниоры сыграют с "Ингульцем" U-19, а 4 марта встретятся основные команды.

За время тренировочных сборов на турецкой земле "Динамо" сыграло 14 спаррингов. Ребята Луческу одержали 7 побед, свели вничью 4 матча и в трех поединках потерпели поражение. Лучшим бомбардиром "бело-синих" стал Александр Караваев (4 мяча).

Первый круг УПЛ "Динамо" завершило на 3-й строчке в чемпионате, имея в активе 30 очков. Впереди столичного гранда – "Шахтер" (30 пунктов) и "Днепр-1" (35). Правда, "горняки" провели на матч меньше, а "спортклубовцы" – на два.

Ранее "Динамо" внесло трех новых исполнителей в заявку на весеннюю часть отечественного первенства. Шансы закрепиться в обойме киевлян получили защитники Дячук и Еременко, а также вингер Волошин. Последний отыграл первый круг в "Кривбассе", за который провел 13 матчей УПЛ (4 гола).

К слову, накануне "Динамо" сыграло вничью с "Валмиерой" в последнем спарринге сборов.

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