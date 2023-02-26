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"Динамо" свело вничью с "Валмиерой" последний матч зимних сборов

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Анталья, Воскресенье 26 февраля 2023 17:49
"Динамо" свело вничью с "Валмиерой" последний матч зимних сборов Фото: Виталий Буяльский открыл счет во встрече (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей завершился спарринг киевского "Динамо" с латвийской "Валмиерой" в турецкой Анталье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Динамо" – "Валмиера" – 1:1

Голы: Буяльский, 54 – Диоп, 57

"Бело-синие" могли повести в счете уже в дебюте. Ванат отправил мяч в сетку, но судейская бригада зафиксировала положение вне игры. Чемпион Латвии ответил моментом со стандарта, но мяч прошел рядом со стойкой ворот Моргуна.

В середине тайма снова в центре внимания оказался Ванат. Но в этот раз его выстрел из выгодной позиции парировал голкипер "Валмиеры". Самый реальная возможность забить у "Динамо" была перед перерывом – Буяльский ударом встряхнул перекладину.

Латвийский гранд оформил попадание в каркас ворот на старте второй половины. Это Диоп имел едва ли не стопроцентный момент, но с нескольких метров умудрился тоже попасть в перекладину. За такую расточительность "динамовцы" мгновенно наказали.

На 54-й минуте "Динамо" подготовило классную атаку. Опасность пришла с левого фланга. Дубинчак на финише выпада команды Мирчи Луческу низом прострелил в центр штрафной, где Буяльский сыграл в одно касание.

"Валмиера", однако, быстро сравняла счет. Латвийцы организовали схожую с голевой "бело-синих" атаку. Единственная разница – выпад был с правого фланга. Завершил ее Диоп, который в окружении защитников протолкнул мяч за линию.

В финальные полчаса противостояния команды редко доводили дело до голевых моментов. Пошли кадровые эксперименты, так что больше ни "Динамо", ни "Валмиера" не забили. Следовательно, 14-й и последний контрольный матч зимы киевляне выиграть не смогли.

Состав "Динамо" (1-й тайм): Моргун, Дубинчак, Сирота, Дячук, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Волошин, Кабаев, Ванат

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