"Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" и единолично возглавило таблицу УПЛ (видео)

УПЛ, 3-й тур

"Эпицентр" - "Динамо" - 1:4

Голы: Климец, 38 - Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+4

Как прошел матч

Уже на 8-й минуте счет открыл Герреро после передачи Михайленко. Для панамского нападающего это стал первый гол в чемпионате Украины за киевский клуб: его безголевая серия длилась 17 матчей.

Впрочем, хозяева ответили еще в первом тайме - на 38-й минуте забил Климец. Этот мяч стал историческим, ведь стал первым для "Эпицентра" в УПЛ.

Однако киевляне быстро вернули себе преимущество: перед свистком на перерыв Михайленко реализовал передачу Пихаленка.

Во втором тайме команда Александра Шовковского окончательно сняла вопрос о победителе. На 58-й минуте отличился Волошин. А уже в компенсированное время Ванат оформил четвертый гол "бело-синих" после комбинации с участием Торреса и Шапаренко.

Что означает победа "Динамо"

Это уже третья подряд победа "Динамо" на старте нового сезона УПЛ. С 9-ю очками "бело-синие" единолично возглавили турнирную таблицу.

"Эпицентр" же пока остается без зачетных баллов: три поражения в трех играх.