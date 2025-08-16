"Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" и единолично возглавило таблицу УПЛ (видео)

Киевское "Динамо" одержало третью победу в трех стартовых поединках украинской Премьер-лиги-2025/26. Успех в игре с "Эпицентром" из Каменца-Подольского позволило "бело-синим" единолично возглавить турнирную таблицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
УПЛ, 3-й тур
"Эпицентр" - "Динамо" - 1:4
Голы: Климец, 38 - Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+4
Уже на 8-й минуте счет открыл Герреро после передачи Михайленко. Для панамского нападающего это стал первый гол в чемпионате Украины за киевский клуб: его безголевая серия длилась 17 матчей.
Впрочем, хозяева ответили еще в первом тайме - на 38-й минуте забил Климец. Этот мяч стал историческим, ведь стал первым для "Эпицентра" в УПЛ.
Однако киевляне быстро вернули себе преимущество: перед свистком на перерыв Михайленко реализовал передачу Пихаленка.
Во втором тайме команда Александра Шовковского окончательно сняла вопрос о победителе. На 58-й минуте отличился Волошин.
Это уже третья подряд победа "Динамо" на старте нового сезона УПЛ. С 9-ю очками "бело-синие" единолично возглавили турнирную таблицу.
"Эпицентр" же пока остается без зачетных баллов: три поражения в трех играх.
Ранее рассказали, как Краснопир спас "Карпаты" во втором матче подряд, а "Колос" потерял очки в меньшинстве.
Также мы сообщили, что "Динамо" сыграет с "Маккаби" в Лиге Европы на недружественной территории.