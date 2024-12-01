"Александрия" в большинстве разбила "Черноморец" и возглавила таблицу УПЛ

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Александрия" – "Черноморец" – 3:0

Голы: Ващенко, 16, Костышин, 79, Козак, 90+1

Удаление : Петряк (Ч), 17, Бутко (Ч), 29

"Александрия" в прошлом туре потеряла драгоценные очки в поединке с "Вересом", что стоило команде лидерства в чемпионате. Поэтому права на ошибку в домашней встрече с аутсайдером – "Черноморцем" команда Руслана Ротаня уже не имела.

Впрочем, по игре трудно было сказать, что в противостоянии участвовал один из лидеров УПЛ и команда, находящаяся в зоне переходных матчей. Да и встреча эта была достаточно необычной. Ее судьба решилась менее чем за четверть часа.

Все главные события матча уместились с 16-й до 29-й минуты. На 16-й "Александрия" организовала атаку, во время которой Беляев прострелил в штрафную гостей с левого фланга. "Моряки", казалось, вынесли мяч, но он попал к Ващенко, и тот метров с 25-ти вколотил под перекладину.

Но это был не конец эпизода. К судье Александру Омельченко сразу подлетел разъяренный игрок "Черноморца" Петряк. Он считал, что Беляев, перед тем как совершить пас, нарушил правила. Свою правоту Петряк доказывал так активно, что даже толкнул рефери. Наказание было справедливым – прямая красная карточка.

"Черноморец" оказался в меньшинстве и это прибавило напряжения в игру. Как результат, в одном из спортных эпизодов свое недовольство действиями арбитра выразил еще один опытный игрок гостей – Бутко. Выразил не совсем литературной фразой и тоже увидел перед собой "красную". Так, за час до конца матча "Черноморец" остался вдевятером.

На этом игра фактически была завершена. Одесситы в дальнейшем пытались не пропустить еще, а об атаке даже не думали. "Александрия" в свою очередь не сильно рвалась забивать. Моменты имела, дважды мяч попал в каркас ворот. В конце концов под занавес хозяева смогли забить второй раз. А в компенсированное время – и в третий.

Набрав 36 баллов, команда Ротаня единолично возглавила таблицу УПЛ, по крайней мере, до завершения поединка "Колос" - "Динамо". А дальше команду ожидает двойное противостояние с главным конкурентом. 4 декабря "Александрия" сыграет с "Динамо" дома. А через четыре дня, 8 декабря, соперники встретятся в Киеве.

Относительно "Черноморца", команда Александра Бабича осталась с 12-ю баллами. В таблице одесситы находятся на 13-й строчке.