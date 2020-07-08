Динамо - Ворскла: де дивитися фінал Кубка України

"Динамо" і "Ворскла" налаштовані виграти Кубок України з футболу. Букмекери вважають, що більше шансів на перемогу в фінальному матчі у підопічних Олексія Михайличенка.

8 липня 21:30

Харків, ОСК "Металіст"

Вирішальна гра розіграшу Кубка України сезону 2019/2020 відбудеться в середу, 8 липня. Матч між київською і полтавською командами буде зіграний в Харкові, на ОСК "Металіст", за порожніх трибун. Раніше "Динамо" просило відкрити кілька секторів для уболівальників, але на стадіон будуть допущені не більше 230 осіб з урахуванням преси у зв'язку з карантинними обмеженнями, введеними через пандемію коронавірусу.

Глядачі зможуть подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах "Футбол 1" і "UA:Перший". Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.