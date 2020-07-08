Динамо - Ворскла: прогноз на фінал Кубка України

Фото: "Динамо" - "Ворскла" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

"Динамо" і "Ворскла" зійдуться у вирішальному матчі за один з головних вітчизняних футбольних трофеїв - Кубок України. Трансляція розпочнеться о 21:30, а дивитися гру можна на телеканалах "UA:Перший" та "Футбол 1".

8 липня 21:30

Харків, ОСК "Металіст"

На думку букмекерів, найбільше шансів на перемогу у підопічних Олексія Михайличенка. Так, успіх "Динамо" в основний час оцінюється коефіцієнтом 1,30, у той час як "Ворскли" - 7,50. Поставити на нічию в букмекерських конторах можна з коефіцієнтом 4,80.

Також аналітики впевнені, що матч Кубка України вийде результативним. Найбільш ймовірний рахунок - 2:0 на користь "біло-синіх".

Настрій команд

"Динамо" проводить провальний сезон, а Кубок - шанс хоч якось реабілітуватись. Київська команда у кроці від антирекорду за кількістю програшів за весь час виступів у чемпіонаті України. Також "біло-сині" реально ризикують опинитися поза Лігою чемпіонів.

Для "Ворскли" це шанс автоматично отримати путівку в груповий етап Ліги Європи, яка гарантується володарю Кубку України. І полтавська команда налаштована серйозно боротися за цю можливість. Тренерський штаб Юрія Максимова пожертвував чемпіонатом, відправивши на останній матч зі "Львовом" молодіжний склад.

Шлях до фіналу

Динамівці розпочали свій шлях до фіналу зі стадії 1/8, на якій обіграли донецький "Шахтар" (2:1), а потім здолавши "Олександрію" (1:0) і першоліговий "Минай" (2:0). Полтавчани на попередніх стадіях пройшли ковалівський "Колос" (1:0), чернігівську "Десну" (1:0) і "Маріуполь" (1:1, пенальті - 3:2).

Кияни є 11-кратними володарями почесного трофея (більше перемог лише у "Шахтаря" - 13), а футболісти "Ворскли" піднімали Кубок над головою раз - у 2009 році.