RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Динамо" выйдет на следующий матч с новой эмблемой: что изменилось (фото)

Фото: На игру в Одессе киевляне вышли в последний раз с двумя звездами на форме (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

После получения 30-го чемпионского титула в своей истории, киевское "Динамо" официально получит обновленную клубную эмблему. Ее презентация состоится в матче заключительного тура УПЛ.

Как выглядит новый логотип чемпионов - показывает РБК-Украина.

Дебют новой эмблемы

В форме с новой эмблемой футболисты "Динамо" впервые сыграют уже в ближайшем матче - в рамках 30-го тура чемпионата Украины с ковалевским "Колосом". Он состоится в субботу, 24 мая, на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало игры - в 18:00.

Президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе подтвердил, что премьера нового логотипа будет иметь особое значение:

"На матче с "Колосом" мы представим обновленный логотип клуба с третьей звездой, который будет иметь особое значение и посвящение. Поверьте, это будет символ, который будет говорить больше, чем слова".

Новая эмблема "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Что символизирует третья звезда

Обновленный логотип символизирует 30 чемпионских титулов, которые получил клуб:

  • 17 побед в чемпионатах Украины
  • 13 чемпионств - во времена СССР

Третья звезда - это неофициальное, но принятое в футбольном мире чествование каждого десятого титула. До этого на эмблеме "Динамо" уже были две звезды.

Новый логотип уже появился на официальных страницах клуба в соцсетях (Facebook, X, Instagram, Telegram), но пока не обновлен на сайте. Его дебют на форме игроков станет знаковым событием.

Чемпионский титул досрочно

"Динамо" досрочно оформило чемпионство в 29-м туре УПЛ, сыграв вничью в Одессе с "Черноморцем" (1:1). Этот результат сделал киевлян недосягаемыми для ближайшего преследователя - "Александрии".

Добыв 17-е "золото" в эпоху независимой Украины, "Динамо" вернуло себе титул, которым три года подряд владел донецкий "Шахтер". А также установило новую планку рекорда по чемпионствам в национальном первенстве.

Ранее рассказали о главных интригах УПЛ перед последним туром.

Также сообщили, как Яремчук ответил хейтерам "золотым дублем" в Греции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболУПЛДинамо