"Динамо" отправилось на сборы в Австрию: кто в обойме Луческу
Киевское "Динамо" продолжит подготовку к сезону 2023/24 на австрийской земле. К месту проведения учебно-тренировочных сборов подопечные Мирчи Луческу прибудут в понедельник вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Бело-синие" будут готовиться к грядущему сезону в Клагенфурте. С клубной базы столичного коллектива под Киевом в Австрию уехали 24 футболиста.
В список попали незадействованные в матчах национальной и молодежной сборных исполнители. Позже к команде присоединятся Нещерет, Сирота, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко и Ванат, а также легионеры. 5 июля киевляне сыграют первый спарринг против бухарестского "Динамо".
Шансы зарекомендовать себя перед тренерским штабом основы получат представители юношеской команды и те, кто провел предыдущий сезон в арендах. В частности, вратари Моргун, Игнатенко, защитники Биловар и Малыш, хавбеки Булеца, Леднев и нападающий Горбач.
Начальный состав "Динамо" на сборе в Австрии:
Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко
Защитники: Биловар, Боль, Дубинчак, Дячук, Малыш, Попов, Тымчик
Полузащитники: Андриевский, Булеца, Буяльский, Бенито, Диалло, Н. Волошин, Кабаев, Караваев, Леднев, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Яцык
Нападающий: Горбач
Ранее тренерский штаб "Динамо" отцепил легионеров Лонвейка и Рамадани. Не поехал на сборы и хавбек Денис Гармаш. Ветеран до сих пор не договорился о новом контракте с "бело-синими".
К слову, ранее обнародовали список спарринг-партнеров "Динамо" на австрийских сборах.
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