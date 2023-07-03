"Динамо" отправилось на сборы в Австрию: кто в обойме Луческу

Киевское "Динамо" продолжит подготовку к сезону 2023/24 на австрийской земле. К месту проведения учебно-тренировочных сборов подопечные Мирчи Луческу прибудут в понедельник вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Бело-синие" будут готовиться к грядущему сезону в Клагенфурте. С клубной базы столичного коллектива под Киевом в Австрию уехали 24 футболиста.

В список попали незадействованные в матчах национальной и молодежной сборных исполнители. Позже к команде присоединятся Нещерет, Сирота, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко и Ванат, а также легионеры. 5 июля киевляне сыграют первый спарринг против бухарестского "Динамо".

Шансы зарекомендовать себя перед тренерским штабом основы получат представители юношеской команды и те, кто провел предыдущий сезон в арендах. В частности, вратари Моргун, Игнатенко, защитники Биловар и Малыш, хавбеки Булеца, Леднев и нападающий Горбач.

Начальный состав "Динамо" на сборе в Австрии:

Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко

Защитники: Биловар, Боль, Дубинчак, Дячук, Малыш, Попов, Тымчик

Полузащитники: Андриевский, Булеца, Буяльский, Бенито, Диалло, Н. Волошин, Кабаев, Караваев, Леднев, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Яцык

Нападающий: Горбач

Ранее тренерский штаб "Динамо" отцепил легионеров Лонвейка и Рамадани. Не поехал на сборы и хавбек Денис Гармаш. Ветеран до сих пор не договорился о новом контракте с "бело-синими".