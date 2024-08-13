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"Динамо" отпустило таланта в европейский чемпионат

Гданьск, Вторник 13 августа 2024 12:57
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"Динамо" отпустило таланта в европейский чемпионат Фото: Антон Царенко будет выступать в Экстраклясе (lechia.pl)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник Антон Царенко сменил киевское "Динамо" на "Лехию" из польского Гданьска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

20-летний украинец продолжит карьеру в чемпионате Польши. Он пополнил колонию соотечественников в рядах "бело-зеленых".

Царенко перешел в "Лехию" на правах аренды. В портовом городе он проведет минимум сезон. Уроженец Конотопа дебютировал на взрослом уровне еще летом 2022-го, но пробиться в основную обойму "Динамо" пока не сумел.

С тех пор Царенко провел 21 матч за "бело-синих" во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Также он защищал цвета сборных Украины U-16 и U-19.

Что известно о "Лехии"

Основанный в 1945 году клуб, новичок польской Экстраклясы в сезоне 2024/25. Прозвища – "бело-зеленые", "строители", "Гданьские львы".

Двукратный обладатель Кубка Польши (1982/83, 2018/19), дважды победитель Суперкубка страны (1983, 2019). Наибольшее достижение в Экстраклясе – 3-е место (1956, 2018/19). В наивысшем дивизионе команда в общей сложности провела 31 сезон. Домашние поединки проводит на "Арене Гданьск" (41620 мест).

Сестринский клуб львовской "Лехии" – футбольной команды, существовавшей в городе Льва в 1903-1939 гг. Цвета коллектива в сезоне 2024/25 защищают еще 5 украинцев – вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко и Сергей Булеца, вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.

К слову, ранее "Динамо" в гостях одолело "Верес" с голами Шапаренко и Буяльского.

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