ua en ru
Чт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" отпустило звездного незабивного форварда в середняк УПЛ

Киев, Четверг 05 сентября 2024 18:56
UA EN RU
"Динамо" отпустило звездного незабивного форварда в середняк УПЛ Фото: Владислав Супряга в третий раз уехал в аренду (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий Владислав Супряга сменил киевское "Динамо" на луганскую "Зарю".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FootballHub.

24-летний украинский получил новый шанс перезапустить карьеру. Он пополнил ряды команды Младена Бартуловича.

Супруга арендован "Зарей" до конца сезона. Перед переходом в луганский коллектив он продлил контракт со столичным грандом до 2027 года. Идея перехода форварда возникла в процессе переговоров о трансфере в "Динамо" Эдуардо Герреро.

Супряга в нынешнем сезоне провела 5 матчей во всех турнирах. Результативными действиями украинский нападающий не отличился. Он не забивал в официальных поединках на клубном уровне с сентября 2020-го.

Кто такой Владислав Супряга

Уроженец Одесской области, воспитанник "Днепра". На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2017/18 в составе "Днепра-1".

Летом 2018 года перешел в "Динамо" за 6,5 млн евро. Пробиться в основу столичного гранда не сумел, так что на второй сезон вернулся в "Днепр-1" на правах аренды. Провел яркий год за "спортклубовцев" (25 матчей, 15 мячей в Премьер-лиге) и вернулся в Киев.

В середине сезона 2021/22 был арендован генуэзской "Сампдорией". Впрочем, под эгидой Серии А сыграл всего 24 минуты. По возвращении в "Динамо" овладел ролью глубокого резервиста и часто попадал в лазарет. В общей сложности провел 60 матчей за киевлян, в которых забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач.

К слову, ранее "Динамо" U-19 получило потенциальных соперников в Юношеской лиге УЕФА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Чемпионат Украины Заря УПЛ
NEWS
От Рады до СИЗО. Кто такой Нестор Шуфрич и за что его судят
От Рады до СИЗО. Кто такой Нестор Шуфрич и за что его судят
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ