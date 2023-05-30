"Динамо" отправило очередной гуманитарный груз в Днепр
Киевский футбольный клуб "Динамо" после очередной российской атаки на Днепр отправили в город гуманитарный груз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.
Как отмечалось, в груз вошли средства гигиены, антисептические средства и средства для обработки ран.
"С начала полномасштабного вторжения база "бело-синих" в Вити-Литовской стала настоящим логистическим хабом, с которого направляется помощь как нашим защитникам на передовом, так и пострадавшему от россиян гражданскому населению. Еженедельно оттуда отправляют тонны гуманитарной помощи", - добавляют в клубе.
Ранее сообщалось, что "Динамо" отправило сразу несколько фур с соками для украинских воинов из Днепропетровской и Харьковской областей.
Ракетный удар по Днепру
Как известно, 25 мая российские оккупанты ракетами ударили по медицинским учреждениям в Днепре. В результате вражеской атаки известно о 25 пострадавших. При этом погибли два мирных жителя.
Как рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, еще четыре человека считаются пропавшими без вести.
Более подробно о последствиях атаки – в материале РБК-Украина.
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