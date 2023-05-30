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"Динамо" отправило очередной гуманитарный груз в Днепр

Новина українською →
Вторник 30 мая 2023 14:15
"Динамо" отправило очередной гуманитарный груз в Днепр Фото: "Динамо" отправило очередной гуманитарный груз в Днепр (fcdynamo com)
Автор: Александр Мороз

Киевский футбольный клуб "Динамо" после очередной российской атаки на Днепр отправили в город гуманитарный груз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

Как отмечалось, в груз вошли средства гигиены, антисептические средства и средства для обработки ран.

"С начала полномасштабного вторжения база "бело-синих" в Вити-Литовской стала настоящим логистическим хабом, с которого направляется помощь как нашим защитникам на передовом, так и пострадавшему от россиян гражданскому населению. Еженедельно оттуда отправляют тонны гуманитарной помощи", - добавляют в клубе.

Ранее сообщалось, что "Динамо" отправило сразу несколько фур с соками для украинских воинов из Днепропетровской и Харьковской областей.

Ракетный удар по Днепру

Как известно, 25 мая российские оккупанты ракетами ударили по медицинским учреждениям в Днепре. В результате вражеской атаки известно о 25 пострадавших. При этом погибли два мирных жителя.

Как рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Более подробно о последствиях атаки – в материале РБК-Украина.

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