"Динамо" в сентябре: полное расписание матчей украинского гранда

"Бело-синие" вернутся после международной паузы матчем седьмого тура чемпионата Украины. Всего в течение двух недель сентября киевляне сыграют четыре поединка.

18 сентября в рамках украинской Премьер-лиги "Динамо" примет полтавскую "Ворсклу". В свою очередь 24 сентября подопечные Мирчи Луческу поедут в Черкассы на поединок с местным ЛНЗ. Зато на 28 сентября запланирован матч 1/8 финала Кубка Украины против столичной "Оболони".

Будут закрывать сентябрь киевляне еще одним матчем УПЛ. 30 сентября "Динамо" встретится с "Александрией" на домашней арене. Время начала этого поединка будет определено вскоре.

Полный список матчей "Динамо" в сентябре:

"Динамо" – "Ворскла", 18 сентября

ЛНЗ – "Динамо", 24 сентября

"Оболонь" – "Динамо", 27 сентября

"Динамо" – "Александрия", 30 сентября

Ранее "Шахтер" получил календарь матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Стартуют "горняки" в основной сетке 19 сентября домашним матчем против "Порту". Чемпион Украины будет принимать соперников на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.