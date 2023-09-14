RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" в сентябре: полное расписание матчей украинского гранда

Фото: Столичная команда продолжит выступления только на внутренней арене (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" возобновит сезон 2023/24 четырьмя поединками в первый месяц осени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" вернутся после международной паузы матчем седьмого тура чемпионата Украины. Всего в течение двух недель сентября киевляне сыграют четыре поединка.

18 сентября в рамках украинской Премьер-лиги "Динамо" примет полтавскую "Ворсклу". В свою очередь 24 сентября подопечные Мирчи Луческу поедут в Черкассы на поединок с местным ЛНЗ. Зато на 28 сентября запланирован матч 1/8 финала Кубка Украины против столичной "Оболони".

Будут закрывать сентябрь киевляне еще одним матчем УПЛ. 30 сентября "Динамо" встретится с "Александрией" на домашней арене. Время начала этого поединка будет определено вскоре.

Полный список матчей "Динамо" в сентябре:

  • "Динамо" – "Ворскла", 18 сентября
  • ЛНЗ – "Динамо", 24 сентября
  • "Оболонь" – "Динамо", 27 сентября
  • "Динамо" – "Александрия", 30 сентября

 

 

Ранее "Шахтер" получил календарь матчей на групповом этапе Лиги чемпионов. Стартуют "горняки" в основной сетке 19 сентября домашним матчем против "Порту". Чемпион Украины будет принимать соперников на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

К слову, ранее вспомнили болезненные вылеты "Динамо" из еврокубков на ранних стадиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоКубок УкраиныУПЛЧемпионат Украины