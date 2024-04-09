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"Динамо" второй раз подряд получило оба приза УПЛ по итогам месяца

Киев, Вторник 09 апреля 2024 12:24
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"Динамо" второй раз подряд получило оба приза УПЛ по итогам месяца Фото: Александр Шовковский получил признание публики (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига отдала награды лучшим тренерам и игроку марта представителям киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Форвард "бело-синих" Владислав Ванат – футболист месяца в чемпионате Украины. Он оформил два мяча в четырех поединках.

Нападающий расписался в воротах луганской "Зари" и полтавской "Ворсклы". В обоих матчах "Динамо" отпраздновало победы. В голосовании болельщиков Ванат набрал 37% голосов и значительно опередил форварда ровненского "Вереса" Марко Мрвальевича (3 мяча) и вингера донецкого "Шахтера" Кевина (2 гола, 1 ассист).

Зато наставник "Динамо" Александр Шовковский – лучший тренер марта. Под его руководством столичный гранд набрал 10 очков. Отечественный специалист в голосовании болельщиков обошел Юрия Вернидуба ("Кривбасс") и Виталия Пономарева ("Рух").

На первом этапе лучших игрока и тренера месяца называли журналисты ряда изданий, а на втором – за номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. По итогам декабря-февраля призы забрали те же Ванат и Шовковский.

&quot;Динамо&quot; второй раз подряд получило оба приза УПЛ по итогам месяца

К слову, ранее "Динамо" неожиданно потеряло очки с ЛНЗ в столице.

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