"Динамо" дізналося потенційного суперника в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Мірчі Луческу за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів побореться з представником Португалії або Данії. Для зустрічі з "Бенфікою" чи "Мідтьюлланном" український гранд повинен пройти "Штурм".

Матчі фінального етапу кваліфікації заплановані на 16-17 і 23-24 серпня відповідно. У попередньому сезоні Ліги чемпіонів "Динамо" грало з "Бенфікою" в одній групі турніру. У Києві суперники розійшлися миром (0:0), а в Лісабоні тріумфували господарі (0:2).

Натомість "Мідтьюлланн" у своїй історії ніколи не зустрічався з українськими колективами. Шляхи ж "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів перетиналися з трьома командами з Данії – "Ольборгом" (двічі), "Брондбю" та "Сількеборгом". Щоразу "біло-сині" проходили далі.

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на перший матч у протистоянні українського та австрійського грандів. "Динамо" стало фаворитом контор, а шанси "Штурма" на одному рівні з нічиєю.