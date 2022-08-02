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"Динамо" дізналося потенційного суперника в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: "Динамо" спершу повинне здолати австрійський бар'єр (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 київське "Динамо" зустрінеться з переможцем пари в складі лісабонської "Бенфіки" та данського "Мідтьюлланна", якщо пройде австрійський "Штурм" у 3-му кваліфікаційному раунді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Команда Мірчі Луческу за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів побореться з представником Португалії або Данії. Для зустрічі з "Бенфікою" чи "Мідтьюлланном" український гранд повинен пройти "Штурм".

Матчі фінального етапу кваліфікації заплановані на 16-17 і 23-24 серпня відповідно. У попередньому сезоні Ліги чемпіонів "Динамо" грало з "Бенфікою" в одній групі турніру. У Києві суперники розійшлися миром (0:0), а в Лісабоні тріумфували господарі (0:2).

Натомість "Мідтьюлланн" у своїй історії ніколи не зустрічався з українськими колективами. Шляхи ж "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів перетиналися з трьома командами з Данії – "Ольборгом" (двічі), "Брондбю" та "Сількеборгом". Щоразу "біло-сині" проходили далі.

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на перший матч у протистоянні українського та австрійського грандів. "Динамо" стало фаворитом контор, а шанси "Штурма" на одному рівні з нічиєю.

До слова, два вітчизняні телеканали покажуть перший матч "Динамо" та "Штурма" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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