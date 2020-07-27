У "Динамо" є тренер, - Суркіс після розмови з Луческу

Наставник буде працювати в Києві
Президент "Динамо" Ігор Суркіс провів розмову з Мірчею Луческу на тлі поширюваної інформації про те, що наставник вирішив покинути посаду головного тренера. Румунський фахівець буде працювати в столичному клубі.
Про це він сказав в ефірі програми Циганик Live.
"Все нормально. Є у "Динамо" тренер", - сказав Суркіс, повідомляючи журналісту про результати переговорів із наставником.
Інформацію про відхід Луческу з "Динамо" розтиражували румунські ЗМІ, привівши заяву самого тренера про неможливість роботи через напружені відносини з київськими фанатами.
Вороже ставлення уболівальників столичної команди обумовлено тим, що румун з 2004 до 2016 року очолював принципового суперника киян - донецький "Шахтар".
Луческу призначили головним тренером "Динамо" чотири дні тому - 23 липня. Контракт з румунським фахівцем був підписаний на два роки з опцією продовження на сезон.
Нагадаємо, наставник після підписання контракту відразу покинув Україну. Планувалося, що румунський фахівець повернеться до Києва 30 липня. На цей день запланована пресконференція нового тренера і перше тренування.