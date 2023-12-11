Шовковский окончательно сменил статус во главе "Динамо"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

48-летний коуч потерял статус исполняющего обязанности главного тренера. Со всей полнотой власти он будет готовить столичный гранд ко второй части сезона 2023/24.

Шовковский стал и. о. наставника "Динамо" после увольнения Мирчи Луческу. Под его руководством "бело-синие" сыграли 4 матча Премьер-лиги, в которых одержали четыре победы с общим счетом 10:2. Киевляне поднялись на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, а по потерянным очкам идут теневым лидером вместе с донецким "Шахтером".

Детали контракта Шовковского с "Динамо" пока неизвестны. Менеджмент клуба пообещал раскрыть подробности вскоре. Работа с "бело-синими" для украинского специалиста – первый самостоятельный опыт в роли главного. До этого он работал только ассистентом.

Кто такой Александр Шовковский

Коренной киевлянин, воспитанник "Динамо". Всю игровую карьеру провел в составе "бело-синих", в общей сложности отыграв 24 сезона за столичный гранд.

В составе "Динамо" провел 635 официальных матчей. Шовковский завоевал с киевлянами 14 чемпионских титулов, 11 Кубков Украины и 6 Суперкубков страны. Вместе с "бело-синими" дошел до полуфинала Лиги чемпионов 1998/99 и тогда же был номинирован на "Золотой мяч".

В сборной Украины дебютировал в 19 лет. Всего в 1994-2012 гг. провел за "сине-желтых" 92 матча (46 – без пропущенных мячей). Являлся основным голкипером на ЧМ-2006, где установил уникальное достижение в 1/8 финала – не пропустил ни одного пенальти в послематчевой серии со Швейцарией.

В апреле-июне был и. о. наставника "Динамо", пока Луческу восстанавливался после операции (+6, =1, -1). Окончил Институт журналистики КНУ имени Шевченко. Презентовал автобиографию "Все в твоих руках" после завершения игровой карьеры. Депутат Киевсовета от партии УДАР.