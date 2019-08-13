"Динамо" не змогло обіграти "Брюгге" і вилетіло з Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" не змогло обіграти бельгійський "Брюгге" в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Поєдинок у Києві на НСК "Олімпійський" завершився внічию - 3:3.

Рахунок в матчі відкрив на 6 хвилині Буяльський. Бельгійці зрівняли рахунок майже за півгодини, коли Симон Делі ударом головою відправив м'яч точно в кут воріт Бойко. На 50 хвилині Шепелєв знову вивів киян вперед. Другий гол за "Брюгге" забив Вормер на 84 хвилині зустрічі.

Ще двома голами команди обмінялися в компенсований час: Мехелен відзначився автоголом, а потім Опенда встановив остаточний рахунок.

Зустріч команди дограли в зменшених складах: спершу Бурда отримав другу жовту картку, а через 2 хвилини Тау отримав пряму красну за фол проти Бойко.

Перша гра між командами завершилася перемогою бельгійців - 1:0.

Таким чином, "Брюгге" вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів, а "Динамо" тепер чекає груповий етап Ліги Європи.