"Динамо" не змогло обіграти аутсайдера групи і вилетіло з Ліги Європи

Київське "Динамо" зіграло внічию зі швейцарським "Лугано" в матчі шостого туру групового раунду Ліги Європи сезону 2019/20. Поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:1.

Весь перший тайм "біло-сині" атакували, створюючи моменти, але все без реалізації. На 42 хвилині м'яч у порожні ворота "Лугано" вдалося забити Буяльському, але арбітри скасовують гол через офсайд. А ось атака швейцарського клубу в компенсований час першого тайму закінчилась ударом прямо під штангу.

"Динамо" змогло відігратися лише в компенсований час другого тайму - гол на рахунку Циганкова.

Для "Лугано" ця гра не мала жодного турнірного значення - незалежно від результату команда залишалася на останній позиції в групі.