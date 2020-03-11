"Динамо" в екстратаймі вибороло путівку у півфінал Кубка України

Фото: "Динамо" - "Олександрія" (facebook.com/fcdynamoua)

Кияни в меншості обіграли "Олександрію"

"Динамо" обіграло "Олександрію" у матчі 1/4 фіналу Кубка України. Поєдинок у Києві на НСК "Олімпійський" завершився з мінімальним рахунком - 1:0.

Командам знадобився екстратайм, щоб визначити переможця. Хоча "біло-сині" і забили гол в основний час. На 79 хвилині форвард киян Назарій Русин відкрив рахунок, але арбітр Віталій Романов скасував взяття воріт після підказки судді VAR - в офсайді перебував Беньямін Вербич.

Перемогу "Динамо" на 106 хвилині приніс Віктор Циганков, який вдало завершив атаку за участю Русина, Сидорчука та Кенджери.

Підопічні Олексія Михайличенка провели хороший поєдинок, граючи в неповному складі. З середини другого тайму кияни грали в меншості - червону картку отримав півзахисник Мохаммед Кадір.

Раніше півфінал національного кубка вийшли "Минай" і "Маріуполь". Ще один півфіналіст визначиться завтра, 12 березня, в поєдинку між "Десною" і "Ворсклою".

Нагадаємо, на попередньому етапі кубкового розіграшу київський клуб вибив чинного володаря Кубка України донецький "Шахтар" - 2:1.