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"Динамо" – "Штурм": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: Щойно Олександр Караваєв (у центрі) забив "Фенербахче" переможний м'яч (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 київське "Динамо" прийме "Штурм" із австрійського Граца.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Штурм" відбудеться в польській Лодзі 3 серпня. Початок поєдинку о 21:00. Переможець пари пройде в плей-офф кваліфікації – фінальний етап боротьби за путівки в груповий етап турніру.

Австрійські букмекери з Bwin патріотизму не проявили та визначили український гранд фаворитом протистояння. На перемогу "біло-синіх" тут приймають ставки з коефіцієнтом 2,10. Натомість імовірність успіху "Штурма" та нічиєї оцінили однаковим кефом 3,40.

На перемогу 2:0 на користь "Динамо" можна закластися із солідним коефіцієнтом 9,75. Тим часом "суха" перемога команди з Граца збільшить виграш у 5,5 разів.

Британська контора William Hill підготували схожі цифри. На потенційну перемогу "Динамо" можна зробити ставку з балом 2,05. Коефіцієнти на перемогу австрійського колективу та нічию ідентичні – 3,50.

Для персональних шанувальників лідера "Динамо" Віктора Циганкова готовий варіант – ставка на 2+ м'ячі у виконанні українця з кефом 12,00. Тим часом вольова перемога українського гранда над "Штурмом" несе потенційний виграш із балом 10,00.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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