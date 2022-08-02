"Динамо" – "Штурм": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч "Динамо" – "Штурм" відбудеться в польській Лодзі 3 серпня. Початок поєдинку о 21:00. Переможець пари пройде в плей-офф кваліфікації – фінальний етап боротьби за путівки в груповий етап турніру.

Австрійські букмекери з Bwin патріотизму не проявили та визначили український гранд фаворитом протистояння. На перемогу "біло-синіх" тут приймають ставки з коефіцієнтом 2,10. Натомість імовірність успіху "Штурма" та нічиєї оцінили однаковим кефом 3,40.

На перемогу 2:0 на користь "Динамо" можна закластися із солідним коефіцієнтом 9,75. Тим часом "суха" перемога команди з Граца збільшить виграш у 5,5 разів.

Британська контора William Hill підготували схожі цифри. На потенційну перемогу "Динамо" можна зробити ставку з балом 2,05. Коефіцієнти на перемогу австрійського колективу та нічию ідентичні – 3,50.

Для персональних шанувальників лідера "Динамо" Віктора Циганкова готовий варіант – ставка на 2+ м'ячі у виконанні українця з кефом 12,00. Тим часом вольова перемога українського гранда над "Штурмом" несе потенційний виграш із балом 10,00.