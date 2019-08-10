Динамо - Шахтар: де дивитися матч

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги відбудеться матч лідерів чемпіонату - київського "Динамо" і донецького "Шахтаря". Букмекери вважають, що у "гірників" більше шансів на перемогу в цьому матчі.

10 серпня 17:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Гра лідерів українського футболу відбудеться в суботу, 10 серпня, на київському НСК "Олімпійський". Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

У прямому ефірі транслюватиме поєдинок буде телеканал 2+2. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Нагадаємо, на матчі "Динамо" - "Шахтар" буде протестована в офлайн-режимі система відеоповторів.