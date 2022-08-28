"Динамо" сенсаційно зазнало розгрому від "Дніпра-1" на старті УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Динамо" – "Дніпро-1" – 0:3

Голи: Сарапій, 43, Піхальонок, 55, Рубчинський, 90+1

Обидві команди розпочали в спокійному темпі. Перший момент виник на 9-й хвилині. Шапаренко подав штрафний із правого флангу, а Сидорчук зіграв головою на лінії воротарського майданчика. Проте, м'яч пролетів над воротами.

Справді інтенсивна гра розпочалася в другій третині матчу. Спершу дніпрянин Гуцуляк пробив у дальній кут, але Бущан потягнув його удар. За хвилину Забарний ледь не зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Бузанелло – поруч зі стійкою. А Сирота у відповідь головою замкнув навіс Дубінчака, та м'яч "облизав" поперечину.

Далі "Дніпро-1" шокував номінальних господарів двома забитими м'ячами – під завісу першого тайму та на старті другої половини. На 43-й хвилині під час кутового на ударній позиції опинився Сарапій і в падінні замкнув передачу партнера з центру штрафного майданчика – 0:1.

А на 55-й в обіймах партнерів опинився Піхальонок. Це Бузанелло отримав пас від Гуцуляка та прострілив у район 11-метрової позначки, звідки хавбек збірної України в один дотик відправив м'яч у сітку – 0:2!

Пропущені за якихось 12 хвилин ігрового часу два м'ячі неабияк вибили "Динамо" з колії. "Біло-сині" довго не могли налагодити роботу на чужій половині та фактично не могли організувати гідну відповідь "Дніпру-1".

Лише на 71-й хвилині Караваєв створив напівмомент. Універсал киян підхопив м'яч на правому фланзі та змістився до центру, але пробив прямісінько в руки кіперу дніпрян Валефу.

Більше того, під завісу поєдинку "спортклубівці" спробували довести рахунок до розгромного. Спершу Сарапій небезпечно пробив зі штрафного – Бущан впорався з ударом. А згодом Гуцуляк отримав передачу від Когута на куті штрафного, та завдав пострілу саме туди, де на нього чекав кіпер "Динамо".

Та від долі не втечеш. У доданий арбітром час "Дніпро-1" таки забив втретє. Затяжна атака "спортклубівців" завершилася кількома ударами по воротах "Динамо", та самовідданість Бущана та Забарного не врятувала після добивання Рубчинського – 0:3 у підсумку...