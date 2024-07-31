ua en ru
Чт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" снова одолело "Партизан" и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Белград, Среда 31 июля 2024 22:53
UA EN RU
"Динамо" снова одолело "Партизан" и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов Фото: Андрей Ярмоленко (в центре) открыл счет (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" обыграло белградский "Партизан" и в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

"Партизан" – "Динамо" – 0:3 (первый матч – 2:6)

Голы: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пенальти), Караваев, 90+3

Первые четверть часа прошли в невысоком темпе. Тем более неожиданным стал гол украинского гранда на 17-й минуте. После неудачной передачи Ваната Овусу фактически отдал мяч Ярмоленко, а тот хладнокровно пробил в правый угол ворот.

"Бело-синие" могли развить успех еще до перерыва. В частности, тот же Ярмоленко после стенки с Буяльским размял голкипера дальним ударом. В свою очередь Шапаренко из полукруга штрафной немного недокрутил мяч в девятку ворот белградцев.

"Партизан" активизировался на старте второй половины. Вот Салданья головой пробил в дальнюю штангу после навеса с левого фланга. Впоследствии нападающий "могильщиков" не смог акцентированно пробить со второго этажа после очередной фланговой атаки сербского гранда.

"Динамо" выдержало давление белградцев и быстро отодвинуло ход событий подальше от владений Бущана. На 66-й минуте Ванат убежал за спины защитников после передачи Шапаренко и упал в чужой штрафной после контакта с Марковичем – пенальти. Сам пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Второй гол "бело-синих" превратил финальные 20 с лишним минут в формальность. Команда Александра Шовковского не остановилась и в добавленное арбитром время довела счет до разгромного – Караваев в касание замкнул передачу Дубинчка, установив окончательный результат.В следующем раунде квалификации "Динамо" встретится с шотландским "Рейнджерс".

К слову, накануне сборная Украины потерпела поражение от Аргентины на Олимпийских играх.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Лига Чемпионов
NEWS
О втором саммите мира, ударах по РФ и не только: главное из интервью Зеленского французским СМИ
О втором саммите мира, ударах по РФ и не только: главное из интервью Зеленского французским СМИ
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая