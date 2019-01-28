"Динамо" провело переговори щодо трансферу захисника "Андерлехта"

Подробиці про конкретні умови поки невідомі

"Динамо" провело переговоры с "Андерлехтом" о переходе защитника бельгийцев Огнена Враньеша. Об этом сообщает voetbalkrant.com.

По данным источника, киевляне заинтересованы в приобретении 29-летнего боснийца и выдвинули бельгийскому клубу свои условия, которые впрочем пока не разглашаются.

Ранее появилась информация о том, что брюссельцы хотят избавиться от игрока и предложили его ряду клубов, среди которых было и "Динамо". Враньеш на данный момент тренируется с дублем "Андерлехта" из-за скандалов внутри команды.

В нынешнем сезоне Враньеш сыграл только в 10 матчах чемпионата Бельгии. Его контракт с "Андерлехтом" действует до 2022 года.

Напомним, "Динамо" готово отпустить серебряного призера ЧМ-2018 Иосипа Пиварича в "Бетис" с целью улучшения экономического состояния.