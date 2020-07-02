"Динамо" просить провести фінал Кубка України з глядачами

Київське "Динамо" звернулося в Українську асоціацію футболу (УАФ) і Міністерство охорони здоров'я з проханням провести фінал футбольного Кубка України з глядачами. Фінал відбудеться 8 липня в Харкові.

Про це йдеться у відкритому зверненні "Динамо".

Футбольний клуб просить відкрити кілька секторів для вболівальників.

"Враховуючи ситуацію в країні, ми просимо виділити певну квоту квитків, які будуть розповсюджені серед фанатів команди. Перед нами є приклад ряду іноземних чемпіонатів, де вболівальники допускаються на трибуни з урахуванням дотримання правил і заходів медичного протоколу. У нашій країні працюють магазини, метро, наземний транспорт, кінотеатри, кафе - це дозволяє порушувати питання і про відвідування уболівальниками футбольного матчу", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, фіналу Кубка України між київським "Динамо" і полтавською "Ворсклою" відбудеться 8 липня в Харкові на ОСК "Металіст".

Раніше РБК-Україна писало, що УАФ прийняв рішення про проведення фіналу Кубка без глядачів, початок поєдинку призначено на 21:30.

Зазначимо, у півфіналах "Динамо" обіграло "Минай" (2:0), а "Ворскла" в серії пенальті пройшла "Маріуполь" (1:1, 3:2 по пенальті).