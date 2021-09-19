"Динамо" прокоментувало поведінку вболівальників під час матчу з "Олександрією"

"Спільно зі службою безпеки та охорони ДП НСК "Олімпійський", клуб з'ясував та інформує про наступне. Під час проведення матчу близько 19 год. 45 хв. організована численна група осіб, які перебували у фанатському секторі №41 "Динамо", запалила піротехнічні засоби. Вболівальники сусіднього сектора зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоди й створюють дискомфорт дітям та іншим глядачам в секторі №37", - йдеться в заяві клубу.

У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання, зазначають у кубі.

"Вона проявилася у вчиненні фізичного насильства над деякими глядачами, їх побитті групою осіб на очах у численної аудиторії матчу, в т.ч. телеглядачів. Лише після втручання поліції це правопорушення було припинено. Окремі особи ідентифіковані та затримані для складання процесуальних документів", - повідомили в прес-службі клубу.

Зазначені хуліганські дії порушників закону зафіксовані технічними засобами служб арени, всі фото і відеоматеріали направлені керівництвом ДП НСК "Олімпійський" в ГУНП в Києві для вирішення питання про порушення кримінального провадження за ст.296 КК України.

"Сподіваємося, що органи правопорядку дадуть належну правову оцінку агресивним діям винних осіб і притягнуть їх до кримінальної відповідальності за вчинення злочину. ФК "Динамо" чітко позначає свою непохитну позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів насильства на стадіоні та невідворотності покарання порушників закону. Зі свого боку ми гарантуємо всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження", - резюмували в клубі.