"Динамо" призупинило тренувальний процес

Київське "Динамо" зупинило тренувальний процес до 22 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні на сайті клубу.

Найближчої неділі керівництво розгляне варіант з продовженням обмежень. Всім гравцям рекомендували дотримуватися правил карантину.

Напередодні виконком УАФ призупинив всі змагання з футболу на території країни на невизначений термін. Після чого на карантин пішли "Ворскла", "Карпати", "Колос", "Львів" і "Маріуполь".

Що стосується міжнародних турнірів, то, згідно з рішенням УЄФА, Євро-2020 перенесено на 2021 рік. Клубні міжнародні турніри, Ліга чемпіонів та Ліга Європи, попередньо змістили дати чергових стадій, а фінали, завдяки перенесенню Євро-2020, також попередньо були перенесені на червень 2020 року.

За підсумками 23 туру чемпіонату України "Динамо" поступилося друге місце в турнірній таблиці "Зорі". Луганська команда зрівнялася з киянами за очками, але випереджає їх завдяки перевазі в особистих зустрічах. "Шахтар" продовжує лідирувати у чемпіонаті.