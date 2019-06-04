"Динамо" повторило клубний рекорд в рейтингу УЄФА

Українські футбольні клуби "Шахтар" і "Динамо" перебувають у топ-групі клубного рейтингу УЄФА за підсумками нинішнього циклу. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Донецький клуб розпочинав сезон у десятці, але в підсумку посів 16 сходинку (максимальна для нього - 13). "Біло-сині" ж повторили абсолютний рекорд клубу (23 місце).

Кияни в сезоні 2018/19 дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи, де поступилися "Челсі" - майбутньому переможцю турніру. "Гірники" вилетіли з Ліги Європи від "Айнтрахта" на стадії 1/16 фіналу. Перед цим команда Фонсекі фінішувала третьою в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Інші українські команди в першу сотню рейтингу не потрапили. На вершині рейтингу за підсумками сезону виявився "Реал", далі йдуть "Барселона" і "Баварія". Переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, "Ліверпуль" і "Челсі", займають 11 і 12 місця відповідно.

Нагадаємо, українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках.