Великобританія та Ірландія подали спільну заявку на проведення Євро-2028 з футболу

Федерації футболу Англії, Шотландії, Вельсу, Північної Ірландії та Республіки Ірландії оголосили про спільну заявку на проведення Євро-2028.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Sky Sports .

П'ять футбольних асоціацій у своїй заяві зазначили, що сконцентруються на проведенні континентальної першості та відмовились від пропозиції провести Чемпіонат світу 2030.

"Загалом п’ять асоціацій вирішили зосередитися виключно на офіційній заявці на проведення Євро-2028 і погодилися не брати участь у торгах за право проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року", – йдеться у спільній заяві футбольних асоціацій Англії, Північної Ірландії, Шотландії, Уельсу та Республіки Ірландія.

Крім того в заяві сказано, що Великобританія та Республіка Ірландія можуть запропонувати УЄФА та європейському футболу щось особливе у 2028 році – компактну та унікальну п’ятисторонню співпрацю, яка забезпечить чудовий досвід для команд та вболівальників.

На Євро-2020 лондонський стадіон "Вемблі" прийняв десять матчів, зокрема півфінали та фінал турніру.