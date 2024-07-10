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"Динамо" расписало ничью с "Падерборном" в летнем спарринге

Среда 10 июля 2024 19:50
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"Динамо" расписало ничью с "Падерборном" в летнем спарринге Фото: "Бело-синие" не нашли ключи к воротам вестфальцев (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" свело вничью первый контрольный матч на тренировочном сборе в Австрии. Соперником команды Александра Шовковского был немецкий "Падерборн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Динамо" – "Падерборн" – 0:0

В стартовые полчаса столичный гранд создал два момента. Голкипер вестфальцев парировал дальний удар Бражко, а затем поймал мяч после выстрела Ваната. А на 30-й минуте обоих "динамовцев" и их товарища по Евро-2024 Тымчика заменили Андриевский, Супряга и Караваев.

До перерыва "бело-синие" продолжили контролировать мяч. В свою очередь "Падерборн" пытался высоко прессинговать. Впрочем, фактически обошлось без моментов у обеих ворот. В перерыве тренерский штаб "Динамо" сменил львиную часть состава.

Правда, на ход событий замены не сильно повлияли. В частности, подопечным Шовковского в атаках каждый раз чего-то не хватало – последней передачи, акцентированного удара или немного удачи. В частности, сразу две попытки Лонвейка пробить в течение одной атаки заблокировали защитники.

Под занавес же встречи немецкий коллектив даже попытался организовать штурм владений третьего кипера киевлян Игнатенко. Однако, и у "Падерборна" в последней стадии атак откровенно не клеилось. В конце концов, спарринг завершился нулевой ничьей.

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Попов, Пашко, Бражко, Ванат, Кабаев, Малыш, Тымчик, Буяльский, Дубинчак, Пихаленок

К слову, ранее "Динамо" разгромило "Ингулец" в секретном спарринге на тренировочной базе.

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