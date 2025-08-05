"Динамо" - "Пафос: кто фаворит и где смотреть поединок Лиги чемпионов сегодня

Детали матча

Поединок состоится в польском городе Люблин на городской арене. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Соперников на поле рассудит 37-летний швейцарец Сандро Шерер. Еврокубковые пути этого арбитра и "Динамо" уже пересекались. 21 августа прошлого года он был главным арбитром матча раунда плей-офф Лиги чемпионов киевлян с австрийским "Зальцбургом". Тот поединок завершился поражением "бело-синих" - 0:2.

Кого считают фаворитом

Аналитики букмекерских контор в предстоящей встрече видят фаворитом "Динамо".

Ставки на победу чемпиона Украины принимают с коэффициентом в диапазоне - 1,76-1,78. Ничью оценивают в 3,70-3,75, выигрыш островитян - в 4,90.

На проход команд в следующий этап квалификации еврокубка букмекеры также отдают предпочтение "Динамо" (1,52). Шансы "Пафоса" оценивают в коэффициент 2,53.

Где и как смотреть игру

В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа "Киевстар ТВ" без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса.

Также матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2.