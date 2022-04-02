ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Динамо" відпустило двох легіонерів за океан

Новость на русском →
Київ, Субота 02 квітня 2022 16:59
"Динамо" відпустило двох легіонерів за океан Фото: Карлос Де Пена (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" вимушено попрощалося з півзахисниками Карлосом Де Пеною і Вітінью. Обидва відтепер виступатимуть у чемпіонаті Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Вітінью орендований "Атлетіко Паранаенсе". Угода розрахована до 30 червня. Потім бразилець повинен повернутися до складу чемпіона України.

Натомість Де Пена виступатиме за "Інтернасьйонал". Бразильський гранд погодив із "Динамо" трансфер досвідченого уругвайця. Він захищав кольори столичної команди з квітня 2019 року, провів 102 матчі в усіх турнірах (19 голів) і здобув 1 чемпіонський титул, по два Кубка та Суперкубка України.

Бразильські клуби скористалися регламентними змінами ФІФА, що дозволили підписувати гравців із чемпіонатів України та Росії поза межами трансферного вікна. Раніше "Динамо" покинули поляк Кендзьора та словенець Вербіч.

Нагадаємо, що ФІФА визначилася з матчем-відкриттям чемпіонату світу в Катарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УПЛ Футбол Війна Росії проти України
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою