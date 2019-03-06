"Динамо" вирушило на матч проти "Челсі з одним форвардом

З делегацією вирушили Вербич і Дуелунн, але команді вони не допоможуть

Киевское "Динамо" отправилось в Лондон, где проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с местным "Челси". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "бело-синих".

В Англии Александр Хацкевич будет рассчитывать на 20 футболистов.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько

Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков

Нападающий: Назарий Русин

Фото: заявка "Динамо" на матч против "Челси" (twitter.com/DynamoKyiv)

Кроме того, вместе с командой на матч летят Беньямин Вербич, который пропустит игру из-за дисквалификации, и Миккель Дуэлунд, который восстанавливается после травмы.

Не помогут "бело-синим" восстанавливающиеся после травм Фран Соль, Артем Беседин и Йосип Пиварич. Кроме того, в Киеве остались бразильские легионеры "Динамо" Че Че и Витор Буэно, а также молодые исполнители Никита Кравченко и Владислав Супряга.

Матч "Челси" - "Динамо" пройдет на "Стэмфорд Бридж" в четверг, 7 марта, начало - в 22:00 по киевскому времени. УЕФА назначил на игру словенскую бригаду арбитров.