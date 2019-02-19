"Динамо" віддало свого хавбека в оренду "Олімпіку"

Клуби уклали відповідну угоду

Полузащитник киевского "Динамо" Роман Вантух продолжит карьеру в "Олимпике". Как сообщает пресс-служба "бело-синих", клубы заключили соответствующее соглашение.

20-летний украинец будет выступать за донецкий клуб на правах аренды до 31 декабря 2019 года.

Вантух является воспитанником львовского футбола, а в 2015 году перешел в академию киевского "Динамо".

В первой части сезона Вантух выступаль за дубль "Динамо", при этом нередко привлекался в первую команду "бело-синих". Всего в текущем сезоне хавбек провел 17 матчей в чемпионате U-21, отметившись тремя забитыми голами.

Напомним, ранее сообщалось, что "Олимпик" прибыл на второй сбор с потенциальными новичками. Однако их имена не раскрывались.

Также сообщалось, что "Олимпик" в ближайшее время подпишет двух африканских легионеров. Имена игроков также не назывались, но отмечалось, что это должны быть игроки атакующей группы.