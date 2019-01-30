Півзахисник "Динамо" Андрієвський перепідписав контракт з клубом

Фото: Олександр Андрієвський (facebook.com/fcdynamoua)

Нова угода розрахована до 2023 року

Півзахисник "Динамо" Олександр Андрієвський продовжив контракт з київським клубом. Про це повідомляє офіційний сайт столичної команди.

Нова угода з гравцем розрахована до 30 червня 2023 року. Інформація про інші деталі угоди не наводиться.

Олександр став гравцем "біло-синіх" у березні 2015 року. Раніше виступав за харківський "Металіст", а також на правах оренди за одеський "Чорноморець" та луганську "Зорю". У першій команді "Динамо" півзахисник зіграв в усіх турнірах десять матчів.

У середу, 30 січня, півзахисник разом з іншими гравцями "Динамо" відправився на другий збір команди в Іспанії. Прямо з Марбельї "Динамо" відправиться до Греції, де 14 лютого проведе перший матч проти "Олімпіакоса", а у відповідь - 21 лютого в Києві.

Динамівці вирушили на другий тренувальний збір до Марбельї



У списку Олександра Хацкевича 25 футболістів https://t.co/m06hKqcfVU pic.twitter.com/UzCj3eASvs — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 30, 2019

Нагадаємо, захисник донецького "Шахтаря" Олег Данченко не відправили разом з основним складом команди на зимовий збір і, швидше за все, готується перейти в оренду в інший клуб.