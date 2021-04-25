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"Динамо" оформило дострокове чемпіонство в матчі з "Інгульцем"

Автор: Ігор Литвиненко

Київське "Динамо" в матчі 23-го туру обіграло "Інгулець" - 5:0. Ця перемога дозволила "біло-синім" достроково оформити чемпіонство української Прем'єр-Ліги.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Для того, щоб гарантувати собі чемпіонство, "Динамо" необхідно було перемагати. Із завданням мінімум - забити гол, кияни впоралися вже на самому початку поєдинку. На 4-й хвилині гравці "Динамо" отримали право на кутовий. Подачу від прапорця гравці "Інгульця" відбили, але атака киян продовжилася. Де Пtна навісив з лівого флангу, а Забарний головою пробив між ніг кіпера гостей Кринського - 1:0.

А ще через 10 хвилин кияни подвоїли перевагу. Знову "Динамо" результативно завершило стандарт. Де Пена і Шапаренко розіграли штрафний на куті штрафного, останній навісив, а Бєсєдін в падінні головою з меж воротарського майданчика відправив м'яч у сітку - 2:0.

У другому таймі кияни довели рахунок до непристойного. Спершу на 48-й і 70-й хвилинах відзначився дублем Циганков. А на 83-й - подачі з кутового замкнув Попов. У підсумку впевнена перемога киян, яка дозволила здобути дострокову перемогу в чемпіонаті.

Востаннє "Динамо" ставало чемпіоном УПЛ у сезоні 2015-2016. Тоді клуб очолював Сергій Ребров. Після цього чотири роки поспіль чемпіоном країни був"Шахтар". Таким чином кияни оформили 16-е чемпіонство України. У "гірників" - 13 титулів.

Відзначимо, донецький "Шахтар" на виїзді поступається "Олександрії" - 0: 2. Таким чином, замість боротьби за чемпіонство, на "гірників" чекає протистояння за друге місце з "Зорею", яка свій матч виграла проти "Олімпіка" - 2: 1. "Шахтар" має чотири очки переваги, але у луганчан є ще матч в запасі.

Нагадаємо, в минулому турі "Динамо" мінімально переграло основного конкурента "Шахтар" - 1:0.

Також РБК-Україна писало, що кияни мають можливість в цьому сезоні оформити "Золотий требл" - виграти всі три внутрішні турніри. На початку сезону "Динамо" завоювало Суперкубок України, обігравши донецький"Шахтар". На тижні "біло-сині" оформили путівку в фінал Кубка країни, вигравши у першолігового "Агробізнесу". У фіналі "Динамо" зіграє з "Зорею".

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