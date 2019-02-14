"Динамо" вирвало нічию у матчі з "Олімпіакосом" в Лізі Європи

Матч-відповідь 21 лютого в Києві

Київське "Динамо" зіграло внічию на виїзді з грецьким "Олімпіакосом" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч в Піреї на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" завершився з рахунком 2:2.

Автором першого м'яча став нападаючий греків Ахмед Хассан, який відзначився на 9 хвилині після передачі півзахисника Константінос Фортуніс. В середині першого тайму хавбек "Динамо" Віталій Буяльський зрівняв рахунок, гольовий пас віддав захисник Томаш Кендзера.

Перед перервою форвард Жив Діаш вивів грецький клуб вперед. Нічию киянам приніс півзахисник Беньямін Вербич, забивши на 89 хвилині після передачі хавбека Віктора Циганкова.

Матч завершено.



Динамо на виїзді грає унічию з Олімпіакосом. Все вирішиться за тиждень у Києві!



Олімпіакос 2:2 Динамо #FCDKLive #ОлімпіакосДинамо pic.twitter.com/i2AmE5lBZM — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 14, 2019

Матч-відповідь "Динамо" - "Олімпіакос" проведуть в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" 21 лютого і розпочнеться о 23:00 за київським часом.