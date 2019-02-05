"Динамо" назвало заявку на плей-офф Ліги Європи

У неї увійшов 31 футболіст

Стала известна заявка "Динамо" на матчи 1/16 финала Лиги Европы, где киевляне будут противостоять греческому "Олимпиакосу". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 33. Владимир Маханьков, 71. Денис Бойко, 72. Артур Рудько.

Защитники: 16. Виталий Миколенко, 17. Сидклей, 23. Йосип Пиварич, 26. Никита Бурда, 30. Артем Шабанов, 44.Тамаш Кадар, 49. Денис Попов, 94. Томаш Кендзера.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Че Че, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 20. Витор Буэно, 21. Никита Кравченко, 29. Виталий Буяльский, 40. Георгий Цитаишвили, 45. Евгений Смирный, 46. Ахмед Алибеков, 99. Миккель Дуэлунд.

Нападающие: 9. Фран Соль, 41. Артем Беседин, 43. Назарий Русин, 89. Владислав Супряга.

Отметим, что в заявке числятся травмированные Пиварич, Беседин и Дуэлунд.

Первый поединок соперники проведут 14 февраля в Пирее, а через неделю "Динамо" примет греков в Киеве.

Напомним, ассистенты главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича будут присутствовать на двух матчах греческого "Олимпиакоса" во внутреннем первенстве.