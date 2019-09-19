Динамо - Мальме: де дивитися матч

Київське "Динамо" у першому турі групового етапу Ліги Європи зіграє проти шведського "Мальме". На думку букмекерів, українська команда є безумовним фаворитом у цьому поєдинку.

19 вересня 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

Матч першого туру групового етапу Ліги Європи, в якому зустрінуться "Динамо" та "Мальме", відбудеться в четвер, 19 вересня, на столичному "Олімпійському".

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2". Час початку поєдинку - 19:55 за Києвом.

Нагадаємо, після поразки в 7 турі української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Динамо" продовжило серію без перемог до шести матчів. Подібний антирекорд клуб встановив рівно рік тому. Крім того, "біло-сині" опустились на шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату України.

За всю історію в офіційних матчах "Динамо" і "Мальме" перетиналися лише два рази і було це ще за часів Лобановського. В 1/8 фіналу Кубка чемпіонів УЄФА 1978/1979 після нульової нічиєї в Україні шведи здобули суху перемогу на своєму полі - 2:0.

У лютому нинішнього року суперники зустрічалися у спарингу на зборі в Іспанії і не визначили переможця - 0: 0.