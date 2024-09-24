"Динамо" – "Лацио": прогноз на матч Лиги Европы

Матч "Динамо" – "Лацио" состоится в немецком Гамбурге 25 сентября. Поединок примет "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Специалисты конторы Favbet определили фаворитом "орлов". На победу римлян можно поставить с коэффициентом 2,10. Тем временем вероятный успех команды Александра Шовковского оценили солидным баллом 3,90. Даже ничейный итог несколько вероятнее с кэфом 3,65.

Персональные фанаты Владислава Ваната могут заложиться на минимум дубль своего любимца с перспективным коэффициентом 15,00. Любители же острых ощущений рассмотрят вариант со ставкой на точный счет. К примеру, боевая ничья 2:2 предложена с кэфом 13,00.

Австрийцы из Bwin подготовили похожие цифры. На победу "Лацио" заложили коэффициент 2,00. На ничью и гипотетическую победу "Динамо" подготовили почти равные кэфы – 3,50 и 3,60 соответственно.

Ставка на победу "бело-синих" в каждом из таймов увеличит выигрыш в 12,5 раза. Смелая идея поставить на голы обеих команд до и после перерыва вознаграждена привлекательным коэффициентом 12,00, а нулевая ничья предложена с интересным кэфом 10,00.

Греческий арбитр Тасос Сидиропулос назначен УЕФА на матч. Он во второй раз будет судить поединок с участием "Динамо". Более 10 лет назад киевляне минимально уступили бельгийскому "Генку" на групповом этапе Лиги Европы.