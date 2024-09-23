"Динамо" на старте Лиги Европы: состав, соперники и перспективы
Киевское "Динамо" начнет выступления в основном раунде второго по рангу еврокубка.
Все самое важное вокруг сезона 2024/25 Лиги Европы с участием киевского "Динамо" – в подборке РБК-Украина.
"Бело-синие" стартуют в турнире 25 сентября. Первый соперник – римский "Лацио". Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В новом формате Лиги Европы "Динамо" получит 8 матчей основного раунда для завоевания путевки в плей-офф. Четыре поединка киевляне сыграют дома, а еще четыре – на выезде. Общий этап турнира продлится с сентября по январь. Эксперты прогнозируют, что для выхода в следующий раунд командам достаточно набрать 9-10 очков.
Где смотреть матчи "Динамо" в Лиге Европы 2024/25
В цифровом вещании Т2 матчи "бело-синих" в Лиге Европы не будут транслировать. Все поединки отечественного гранда на территории Украины покажет платформа MEGOGO. Трансляции там будут доступны по подпискам "Максимальная" и "Спорт".
Состав "Динамо" в Лиге Европы 2024/25.
Тренерский штаб "бело-синих" заявил на турнир 30 футболистов. Среди них и летние новички команды – защитник Брайан Себальос, хавбеки Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Александр Пихаленок и форвард Эдуардо Герреро. Пятеро исполнителей попали в заявку по списку Б – рожденных 1 января 2003 года и позже.
Заявка "Динамо" на основной этап Лиги Европы 2024/25:
Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко
Защитники: Вивчаренко, Дячук, Попов, Караваев, Тымчик, Себальос, Михавко, Биловар, Дубинчак
Полузащитники: Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Андриевский, Кабаев, Малыш, Буяльский, Брагару, Пихаленок, Михайленко
Нападающие: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко
Соперники "Динамо" в Лиге Европы 2024/25
На основном этапе второго по рангу еврокубка "бело-синие" встретятся с представителями Италии, Германии, Венгрии, Чехии, Испании, Турции и Латвии. Самыми серьезными соперниками на старте выглядят римские "Лацио" и "Рома", немецкий "Хоффенхайм" и испанский "Реал Сосьедад".
Домашние поединки "Динамо" будет играть в немецком Гамбурге. На местный "Фолькспаркштадион" приедут "Лацио", а также гранды Центрально-Восточной Европы – венгерский "Ференцварош", "Виктория" из чешского Пльзеня и латвийский РФШ. Особенно тревожными выглядят решающие два матча общего раунда, поскольку играть подопечным Шовковского придется в январе, когда украинские команды только тренируются перед второй частью сезона.
В то же время "Динамо" повезло с календарем. С более слабыми коллективами столичный гранд встретится дома. В частности, хозяином вице-чемпион Украины будет в одном из январских противостояний. В Гамбург приедут футболисты "Рижской футбольной школы".
Список матчей "Динамо" в Лиге Европы 2024/25:
- "Динамо" – "Лацио", 25 сентября, 22:00
- "Хоффенхайм" – "Динамо", 3 октября, 19:45
- "Рома" – "Динамо", 24 октября, 19:45
- "Динамо" – "Ференцварош", 7 ноября, 22:00
- "Динамо" – "Виктория", 28 ноября, 19:45
- "Реал Сосьедад" – "Динамо", 12 декабря, 22:00
- "Галатасарай" – "Динамо, 21 января, 17:30
- "Динамо" – РФШ, 30 января, 22:00
Прогноз букмекеров на выступление "Динамо" в Лиге Европы 2024/25
Столичный гранд не попал в топ-20 фаворитов турнира. Отечественная контора Favbet заложила коэффициент 80,00 на триумф "бело-синих" во втором по рангу еврокубке. Не лучше шансы "Динамо" выиграть общий раунд Лиги Европы – кэф 77,00. Главный фаворит соревнований – лондонский "Тоттенхэм" с баллом 5,50.
В противостоянии с "Лацио" шансы команд равнее. На победу команды Шовковского можно поставить с коэффициентом 3,75. Победа римлян значительно вероятнее с кэфом 2,06. Ничья предложена с баллом 3,55. На минимальную победу "Динамо" принимают ставки с перспективным коэффициентом 11,00.
К слову, ранее "Динамо" не обыграло "Рух" в 7-м туре Премьер-лиги.
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