"Динамо" на старте Лиги Европы: состав, соперники и перспективы

Все самое важное вокруг сезона 2024/25 Лиги Европы с участием киевского "Динамо" – в подборке РБК-Украина .

"Бело-синие" стартуют в турнире 25 сентября. Первый соперник – римский "Лацио". Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В новом формате Лиги Европы "Динамо" получит 8 матчей основного раунда для завоевания путевки в плей-офф. Четыре поединка киевляне сыграют дома, а еще четыре – на выезде. Общий этап турнира продлится с сентября по январь. Эксперты прогнозируют, что для выхода в следующий раунд командам достаточно набрать 9-10 очков.

Где смотреть матчи "Динамо" в Лиге Европы 2024/25

В цифровом вещании Т2 матчи "бело-синих" в Лиге Европы не будут транслировать. Все поединки отечественного гранда на территории Украины покажет платформа MEGOGO. Трансляции там будут доступны по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Состав "Динамо" в Лиге Европы 2024/25.

Тренерский штаб "бело-синих" заявил на турнир 30 футболистов. Среди них и летние новички команды – защитник Брайан Себальос, хавбеки Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Александр Пихаленок и форвард Эдуардо Герреро. Пятеро исполнителей попали в заявку по списку Б – рожденных 1 января 2003 года и позже.

Заявка "Динамо" на основной этап Лиги Европы 2024/25:

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко

Защитники: Вивчаренко, Дячук, Попов, Караваев, Тымчик, Себальос, Михавко, Биловар, Дубинчак

Полузащитники: Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Андриевский, Кабаев, Малыш, Буяльский, Брагару, Пихаленок, Михайленко

Нападающие: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко

Соперники "Динамо" в Лиге Европы 2024/25

На основном этапе второго по рангу еврокубка "бело-синие" встретятся с представителями Италии, Германии, Венгрии, Чехии, Испании, Турции и Латвии. Самыми серьезными соперниками на старте выглядят римские "Лацио" и "Рома", немецкий "Хоффенхайм" и испанский "Реал Сосьедад".

Домашние поединки "Динамо" будет играть в немецком Гамбурге. На местный "Фолькспаркштадион" приедут "Лацио", а также гранды Центрально-Восточной Европы – венгерский "Ференцварош", "Виктория" из чешского Пльзеня и латвийский РФШ. Особенно тревожными выглядят решающие два матча общего раунда, поскольку играть подопечным Шовковского придется в январе, когда украинские команды только тренируются перед второй частью сезона.

В то же время "Динамо" повезло с календарем. С более слабыми коллективами столичный гранд встретится дома. В частности, хозяином вице-чемпион Украины будет в одном из январских противостояний. В Гамбург приедут футболисты "Рижской футбольной школы".

Список матчей "Динамо" в Лиге Европы 2024/25:

"Динамо" – "Лацио", 25 сентября, 22:00

"Хоффенхайм" – "Динамо", 3 октября, 19:45

"Рома" – "Динамо", 24 октября, 19:45

"Динамо" – "Ференцварош", 7 ноября, 22:00

"Динамо" – "Виктория", 28 ноября, 19:45

"Реал Сосьедад" – "Динамо", 12 декабря, 22:00

"Галатасарай" – "Динамо, 21 января, 17:30

"Динамо" – РФШ, 30 января, 22:00

Прогноз букмекеров на выступление "Динамо" в Лиге Европы 2024/25

Столичный гранд не попал в топ-20 фаворитов турнира. Отечественная контора Favbet заложила коэффициент 80,00 на триумф "бело-синих" во втором по рангу еврокубке. Не лучше шансы "Динамо" выиграть общий раунд Лиги Европы – кэф 77,00. Главный фаворит соревнований – лондонский "Тоттенхэм" с баллом 5,50.

В противостоянии с "Лацио" шансы команд равнее. На победу команды Шовковского можно поставить с коэффициентом 3,75. Победа римлян значительно вероятнее с кэфом 2,06. Ничья предложена с баллом 3,55. На минимальную победу "Динамо" принимают ставки с перспективным коэффициентом 11,00.