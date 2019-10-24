Динамо - Копенгаген: де дивитися матч

У третьому турі Ліги чемпіонів зійдуться два лідери групи В - київське "Динамо" та данський "Копенгаген". На думку букмекерів, віце-чемпіон України є фаворитом протистояння.

24 жовтня 22:00

Київ, НСК "Олімпійський"

У четвер, 24 жовтня, на стадіоні на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться матч Ліги Європи, в якому зустрінуться "Динамо" і "Копенгаген" .

Час початку матчу - 22:00.

"Динамо" і "Копенгаген" ділять першу сходинку, набравши по чотири очки після двох турів. Київський клуб в першому турі переміг у рідних стінах "Мальме" - 1:0, після чого зіграв у гостях по нулях з "Лугано". Чемпіони Данії стартували з домашньої перемоги над швейцарською командою (1:0), а потім розійшлися миром зі шведами (1:1).