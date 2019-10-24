Динамо - Копенгаген: прогноз букмекерів

Київське "Динамо" посперечається з чемпіоном Данії "Копенгагеном" за перше місце в групі Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2".

24 жовтня 22:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Букмекери вважають фаворитами українську команду. Перемога "Динамо" у 3 турі групового турніру оцінюється в 1,81, тоді як на успіх "Копенгагена" матчу можна поставити з коефіцієнтом 4,80. Нічию оцінили в 3,45.

Поєдинок на НСК "Олімпійський" у Києві обслужить суддівська бригада з Туреччини на чолі з 33-річним Халілом Умутом Мелером. Раніше з українськими клубами в єврокубках цей рефері не перетинався, а от із "Копенгагеном" уже зустрічався, минулого року зафіксувавши домашню перемогу данців над софійським ЦСКА (2:1) у кваліфікації Ліги Європи.

"Динамо" і "Копенгаген" ділять першу сходинку, набравши по чотири очки після двох турів. Київський клуб в першому турі переміг у рідних стінах "Мальме" - 1:0, після чого зіграв у гостях по нулях з "Лугано". Чемпіони Данії стартували з домашньої перемоги над швейцарською командою (1:0), а потім розійшлися миром зі шведами (1:1).