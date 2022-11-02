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"Динамо" – "Фенербахче": где смотреть матч Лиги Европы

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Краков, Среда 02 ноября 2022 10:17
"Динамо" – "Фенербахче": где смотреть матч Лиги Европы Фото: В Стамбуле "Динамо" уступило туркам (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

На польских просторах киевское "Динамо" примет стамбульский "Фенербахче" в финальном туре группового этапа Лиги Европы 2022/23.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в Кракове 3 ноября. Поединок примет стадион "Краковия". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол.

Ранее хавбек киевлян Буяльский стал лучшим игроком тура УПЛ. Опытный украинец оформил дубль против "Кривбасса" и вырвался в лидеры бомбардирской гонки чемпионата (7 мячей).

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и РБ "Лейпциг" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Динамо Фенербахче Megogo Лига Европы
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