"Динамо" – "Фенербахче": где смотреть матч Лиги Европы
На польских просторах киевское "Динамо" примет стамбульский "Фенербахче" в финальном туре группового этапа Лиги Европы 2022/23.
Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.
Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в Кракове 3 ноября. Поединок примет стадион "Краковия". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.
В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.
Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол.
Ранее хавбек киевлян Буяльский стал лучшим игроком тура УПЛ. Опытный украинец оформил дубль против "Кривбасса" и вырвался в лидеры бомбардирской гонки чемпионата (7 мячей).
К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и РБ "Лейпциг" на групповом этапе Лиги чемпионов.
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