ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Динамо" дозаявило Бєсєдіна на матчі УПЛ

Автор: Вера Олейник

Київське "Динамо" внесло форварда Артема Бєсєдіна в заявку на другу частину сезону української Прем'єр-ліги сезону 2020/21. Футболіст відбував річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Популярні новини

Про це стало відомо з даних офіційного сайту УПЛ.

Останній матч в чемпіонаті України нападник провів у грудні 2019 року. Відтоді Артем займався індивідуально, і лише з жовтня минулого року зміг почати тренуватися разом із командою.

Наразі Бєсєдін набирає форму з "біло-синіми" на зборах в Туреччині і готується до другої половини сезону. У січні він зіграв за київський клуб в товариських зустрічах.

Найближчий матч УПЛ для "Динамо" відбудеться 13 лютого, коли в рамках 14 туру прийматимуть донецький "Олімпік".

Кияни завершили першу частину сезону на першому місці турнірної таблиці, випереджаючи "Шахтар" на одне очко.

Нагадаємо, "гірники" скоротили відставання завдяки технічній перемозі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДинамоЧемпионат УкраиныУПЛФутбол