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"Динамо" доиграет скандальный выездной матч против аутсайдера в Киеве

Киев, Понедельник 01 апреля 2024 15:48
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"Динамо" доиграет скандальный выездной матч против аутсайдера в Киеве Фото: "Динамовцы" переиграли закарпатцев в первом круге (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Перенесенный поединок 16-го тура Премьер-лиги между закарпатским "Минаем" и киевским "Динамо" вместо пригорода Ужгорода примет столица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Динамо Киев от Шурика".

Матч "Минай" – "Динамо" состоится 17 апреля. Этот матч скандально не состоялся в декабре прошлого года.

Поединок начался в 13:00, но был прерван масштабной воздушной тревогой. Впрочем, на поле команды по укрытию не вернулись. Делегат встречи решил перенести матч. К такому шагу уполномоченного УАФ побудила не только затяжная пауза, но и отсутствие искусственного освещения на "Минай-Арене".

"Минай" мог получить техническое поражение за ненадлежащую подготовку к поединку. Однако в кабинетах решили сыграть матч весной. В начале марта дирекция УПЛ определила новую дату встречи. Но сыграть на Закарпатье командам, очевидно, было не суждено.

Накануне лидер "Динамо" Ярмоленко вернулся на поле после многомесячной паузы. Вингер оформил гол в разгроме полтавской "Ворсклы" (5:1). Этот забитый мяч позволил ветерану подняться в топ-5 бомбардиров чемпионата Украины всех времен.

К слову, ранее "Динамо" разгромило "Ворсклу" в гостях в четырехчасовом поединке.

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