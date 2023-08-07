ua en ru
Пн, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Днепр-1" и "Заря" встретятся в плей-офф квалификации Лиги Европы: есть условие

Новина українською →
Ньон, Понедельник 07 августа 2023 14:14
"Днепр-1" и "Заря" встретятся в плей-офф квалификации Лиги Европы: есть условие Фото: Доминго Бланко и Александр Пихаленок остались без Артема Довбика (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Вторая и третья команды по итогам предыдущего сезона Премьер-лиги – "Днепр-1" и луганская "Заря" – сформировали потенциальную пару плей-офф квалификации Лиги Европы 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающего квалификационного раунда второго по рангу еврокубка. Там смогут выступить два представителя Украины.

"Днепр-1" окажется в плей-офф квалификации, если одолеет пражскую "Славию" в третьем раунде. Матчи этой стадии запланированы на 10 августа и 17 августа. Победитель противостояния встретится с луганской "Зарей".

Итак, в случае победы "спортклубовцев" над грандом Чехии Украина гарантированно будет иметь клуб на групповом этапе Лиги Европы. Команда Ненада Лалатовича встретится с сильнейшим в паре "Славия" – "Днепр-1" 24 августа и 31 августа.

Если же подопечные Александра Кучера вылетят от пражан, то окажутся в плей-офф квалификации Лиги конференций. Потенциальный соперник вице-чемпиона Украины там определится вскоре. Начинал еврокубковую кампанию "Днепр-1" в квалификации Лиги чемпионов.

К слову, ранее "Днепр-1" продал Довбика в "Жирону" из чемпионата Испании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Европы УЕФА Днепр-1 Заря
NEWS
Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб
Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена