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Динамо - Челсі: де дивитися матч

Новини » Спорт    14.03.2019 - 13:31
Динамо - Челсі: де дивитися матч
Фото: "Динамо" - "Челсі" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" і лондонський "Челсі" зійдуться у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Після поразки 3:0 у першій грі в Англії, букмекери не вірять у прохід у наступний раунд команди Хацкевича.

14 березня 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"

 

Друга гра 1/8 фіналу Ліги Европі між "Динамо" і "Челсі" відбудеться у Києві 14 березня на стадіоні НСК "Олімпійський". Матч у прямому ефірі на території України можна подивитися на телеканалі "Футбол 1". Час початку - 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, на матчі працюватиме німецька бригада арбітрів.

Динамо - Челсі: анонс матчу "Динамо" на виїзді крупно програло "Челсі" у Лізі Європи
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