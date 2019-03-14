Динамо - Челсі: де дивитися матч

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи
Київське "Динамо" і лондонський "Челсі" зійдуться у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Після поразки 3:0 у першій грі в Англії, букмекери не вірять у прохід у наступний раунд команди Хацкевича.
14 березня 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"
Друга гра 1/8 фіналу Ліги Европі між "Динамо" і "Челсі" відбудеться у Києві 14 березня на стадіоні НСК "Олімпійський". Матч у прямому ефірі на території України можна подивитися на телеканалі "Футбол 1". Час початку - 19:55 за київським часом.
Нагадаємо, на матчі працюватиме німецька бригада арбітрів.