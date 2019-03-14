"Динамо" і "Челсі" назвали стартові склади на матч Ліги Європи

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Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и лондонского "Челси" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие решения тренерских штабов.

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Сидорчук (к) – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Гармаш

Запасные: Бущан, Шабанов, Смирный, Алибеков, Че Че, Андриевский, Буэно

Челси: Кепа – Дзаппакоста, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо – Канте, Ковачич, Лофтус-Чик – Хадсон-Одой, Жиру, Виллиан (к)

Запасные: Кабальеро, Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Баркли, Азар, Педро

Напомним, на матче будет работать немецкая бригада арбитров.