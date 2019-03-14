Динамо - Челсі: анонс матчу

Фото: "Динамо" - "Челсі" (facebook.com/fcdynamoua)

Готуємося до гри у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи зіграє проти "Челсі". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають лондонську команду фаворитом поєдинку. Перша гра завершилася на їхню користь з рахунком 3:0.

14 березня 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

Шанси є завжди. Навіть тоді, коли їх немає! "Динамо" для виходу в чвертьфінал потрібно виграти з різницею в чотири голи або по пенальті в разі перемоги з рахунком 3:0.

"Динамо" через хворобу не зможе допомогти півзахисник Беньямін Вербич, який пропустив перший матч проти "Челсі" в Лондоні через перебір жовтих карток, і нападник Фран Соль, який відновлюється після операції.

На «Челсі» знову без лідера... pic.twitter.com/0TsdtzpTNS — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 13, 2019

Також під питанням знаходиться участь в матчі Назарія Русина. До того ж через дискваліфікацію Хацкевич не зможе розраховувати на Віталія Буяльського. А "Челсі" не взяв з собою до Києва Гонсало Ігуаїна.

Орієнтовні склади:

"Динамо": Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Сідклей, Гармаш

"Челсі": Кабальєро, Дзаппакоста, Рюдігер, Крістенсен, Алонсо, Канте, Ковачич, Лофтус-Чик, Хадсон-Одоі, Жиру, Вілліан